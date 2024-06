German Open in Simmern: 29 Nationen und 1050 Starts – Neusser: Oft kopiert, nie erreicht

Am Samstag geht es in der Simmerner Halle der Realschule plus wieder zur Sache, die Wettkämpfe in den Kontaktkategorien stehen an – wie im Vorjahr mit Petar Skrga (rechts) vom Ausrichter Shodan Gym. Der Sonntag gehört dann den Formenwettkämpfen. Foto: B&P Schmitt