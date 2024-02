ERC-Mädchen glänzen beim Ida-Bauer-Pokal in Krefeld

Ina-Bauer-Pokal Foto: Konny Rücker / ERC Diez

Bei den Freiläufern B schnitt Sophia Arnold als Viertbeste ab. Bei den Figurenläufern landeten Angelina Wilfer und Felicia Herzfeld auf den Plätzen neun und zwölf. In den leistungsstärkeren sowie älteren Konkurrenzen glänzte Emma Adamczyk als Siegerin der Anwärter A. Marie Walter und Vivien Rachel Schmengler bestiegen bei den Anwärtern B als Zweite und Dritte ebenfalls das Podium. Im Wettbewerb „Young Adult Gold Damen“ siegte Ella-Elisa Ott mit einer großartigen Kür. In den kommenden Wochen bereiten sich die Diezer vor allem noch auf den Saisonhöhepunkt, die Landesmeisterschaften in Neuwied, vor. Zur Vorbereitung wird sich ein Großteil der Sportler des ERC noch in Bitburg präsentieren. Das Foto zeigt Emma Adamczyk (hinten), Marie Walter und Vivien Rachel Schmengler (vorne von links). Foto: Konny Rücker / ERC Diez