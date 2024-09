Plus Rhein-Lahn Faustball

TVW-Oldies reisen zur DM-Endrunde in den hohen Norden

Auf große Fahrt geht's am Freitag für die Männer 55 des TV Weisel, die mit der Bahn nach Schleswig-Holstein reisen, um am sich am Wochenende bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mit den besten Teams der Nation zu messen.