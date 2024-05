Ehrung beim Bezirkstag: Schützen für außerordentliches Engagement ausgezeichnet

Anzeige

Allen voran erhielt Josef Rodenbusch (SV Ergeshausen) das an „außerordentliches Engagement für die Schützensache“ geknüpfte Protektorabzeichen des Deutschen Schützenbundes in Silber. Rodenbusch wirkt im Vorstand mit, und ist verantwortlicher Sportleiter auf den Schießständen: Damit wurde er zur tragenden Konstante des Schießsports in der Region.

Die Anerkennung seitens des Rheinischen Schützenbundes verdiente sich auch Gerhard Kasper, der sich über seine jahrzehntelange Tätigkeit als Vorsitzender des SV Eppenrod für die Große Silberne Verdienstnadel empfohlen hatte. Nadine Groh, als Mitarbeiterin im Bezirks-, Kreis und Vereinsvorstand des SV Ergeshausen nicht mehr wegzudenken, wurde mit der Großen Verdienstnadel in Bronze bedacht.

Die Goldene Verdienstnadel des Landesverbandes ging mit Viktor Engel vom SV Diez-Freiendiez an einen Schützenbruder, der sich sowohl als ehemaliger Spitzenschütze als auch als versierter Trainer und als Fachreferent im Kurzwaffenbereich einen Namen gemacht hat.

Die Verdienstnadel in Silber wurde Klaus Ries aus Eppenrod an Revers gesteckt. Als Verantwortlicher für den Bogensport zeichnet er auch heute noch verantwortlich für die Organisation der Bogenwettkämpfe. Mit der Bronzenen Ehrenmedaille des Bezirks wurde Christoph Klos aus Ergeshausen bedacht, der seit geraumer Zeit im Vorstand des Schützenkreises Unterlahn den Vorsitz innehat. Das Foto zeigt von links: Viktor Engel, Nadine Groh, Christoph Klos, Josef Rodenbusch und Klaus Ries. Es fehlt Gerhard Kasper. red