Auch bei der Neuauflage des „16. Veltins E-Darts Cup” konnten sich die Gastgeber der Dorfgemeinschaft Dohrer Bolzplatz und Funk/Hilfe-Motorsport Dohr über einen großen Zuspruch von Aktiven und Schaulustigen freuen. Und über guten E-Darts-Sport kurz nach der Steeldarts-WM, die alljährlich die Massen in ihren Bann zieht. Während in London die Engländer den Sieg unter sich ausmachten, war der Sieg in Dohr eine Mayener Angelegenheit.