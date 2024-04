Plus Niederroßbach Die Titeljagd beginnt: Das KTM Sarholz Racing Team aus Niederroßbach startet in die Saison Von Fabian Herbst i Mit diesem Team geht's in das Motorsportjahr 2024: In Grevenbroich posiert das Niederroßbacher KTM Sarholz Racing Team um Teamchef André Sarholz (ganz rechts) auf gewohntem Terrain. Foto: Steve Bauerschmidt Knapp 800 Einwohner zählt die Gemeinde Niederroßbach im Hohen Westerwald. Was jedoch kaum jemand weiß, ist, dass der Ort ein äußerst erfolgreiches Motocross-Team beherbergt: das KTM Sarholz Racing Team. Doch für den Erfolg wird Mensch und Maschine auch einiges abverlangt. Zum Saisonstart hat uns Teamchef André Sarholz einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Lesezeit: 3 Minuten

Sechs Titel in den vergangenen zehn Jahren bei den ADAC MX Masters, so etwas wie die deutschen Meisterschaften im Motocross. Dazu zahlreiche, weitere nationale und internationale Erfolge. Die Rennfahrer des KTM Sarholz Racing Teams aus Niederroßbach zählen zu den Besten der Besten in Deutschland und darüber hinaus. Verantwortlich dafür ist ...