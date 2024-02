Die vierte Doppelrunde in der Schach-Bundesliga führt den SC Remagen Sinzig am Wochenende in den Norden der Republik. Dort trifft der Tabellenvorletzte am Samstag (14 Uhr) auf Gastgeber SC Kirchweyhe und am Sonntag (10 Uhr) auf den SV Werder Bremen.