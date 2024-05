Plus Freilingen

Besondere Premiere beim 11. Löwentriathlon – Regionalgruppen der 2. Triathlon-Bundesliga duellieren sich in Freilingen

i Gleich wird es nass: Auch der 11. „Löwentriathlon Westerwald“ lockte wieder viele Ausdauersportler an den Freilinger Postweiher. Foto: Kathrin Horn

Beim der 11. Auflage des „Löwentriathlon Westerwald“ am Postweiher in Freilingen erlebten die Sportler auf und die zahlreichen Fans neben der Strecke ein Novum: Erstmals eröffneten die Regionalgruppen Nord und Süd der 2. Triathlon-Bundesliga gemeinsam die Saison und begegneten sich in einem direkten Leistungsvergleich. „Die georegionale Mittellage, um nicht zu sagen die Zentrallage des Westerwalds, wird mehr und mehr anerkannt“, hebt Organisationschef Hans-Christian Mager hervor.