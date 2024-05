Plus Ransbach-Baumbach Aus der Bezirksliga in den Boxring: Früherer Westerwälder Fußballer wechselt Sportart und will Profi werden Von René Weiss i Jonas Klein im Ring: Im kommenden Jahr will der 22-Jährige den Schritt zum Boxprofi wagen. Foto: Umut Damar In den vergangenen Jahren war Jonas Klein als torgefährlicher Stürmer für den Bezirksligisten Sportfreunde Höhr-Grenzhausen aktiv. Doch mittlerweile hat er die Fußballschuhe gegen die Boxhandschuhe getauscht. Sein Ziel ist dabei eindeutig: Der 22-Jährige will Profi werden und es ganz nach oben schaffen. Lesezeit: 3 Minuten

Seine Worte sind genauso prägnant und treffsicher wie sein linker Haken. Was Jonas Klein sagt, steckt voller Zuversicht, Überzeugung und Zielstrebigkeit. Der 22-Jährige braucht keine Sekunde, um die Frage nach seinem Ziel zu beantwortet. „Weltmeister!“ Ausrufezeichen. Bumm. Die Antwort sitzt. Und noch mehr: „Und dann will ich in den USA ...