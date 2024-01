Aus den Spikes in den Bob: Warum zwei erfolgreiche Leichtathleten aus dem Westerwald die Sportart wechseln

Leon Schwöbel und Lena Brunnhübner haben sich seit Jahren weit über die Grenzen der Region hinaus einen Namen in der Leichtathletik gemacht. Das junge Paar, das in Eichenstruth lebt, nahm noch im Sommer an den deutschen Meisterschaften teil – Schwöbel erreichte im Kugelstoß Rang acht, Brunnhübner sprintete in der Altersklasse U 23 im Vorlauf auf Platz 18. Spikes und Kugelstoßring stehen trotz dieser Ergebnisse jetzt hinten an. Beide haben neue Prioritäten gesetzt, und die liegen im Bobsport.