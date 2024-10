Plus Asterstein

Auch Ex-Weltmeister erlebt beeindruckende KTV-Gala – Koblenz gewinnt 60:9

Von Kilian Jorde

i Geballte Kraft an den Ringen: Der Koblenzer Louis Heil (Foto) gewann sein Duell in der Luft gegen den Vinnhorster Joris Grunwald mit 3:0, die KTV den Kampf der 2. Bundesliga mit 60:9. Foto: Wolfgang Heil

Die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz hat sich nach zwei Niederlagen in Folge in der 2. Kunstturn-Bundesliga Nord eindrucksvoll zurückgemeldet. In heimischer Halle bezwangen die Koblenzer vor einer Rekordkulisse den TuS Vinnhorst II mit 60:9 (11:1 nach Gerätepunkten). Der Sieg kam genau zur richtigen Zeit, da im nächsten Wettkampf der ungeschlagene Tabellenführer MTV Ludwigsburg wartet.