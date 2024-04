Plus Nassau/Bad Ems

Anna Gröning und Jan Rehm vom TV 1860 Nassau sichern sich am Nürburgring DM-Titel

i Die Bronzemedaille brachte Nikolaj Kim (links, mit Trainer Carl Eschenauer) vom Nürburgring mit in die Kurstadt. Foto: Lea Fedorov / JC Bad Ems

450 Judoka der Altersklassen Ü 30 bewarben sich in der Ring Arena am Nürburgring um die DM-Titel. Mittendrin tummelten sich auch Kämpfer des TV 1860 Nassau und des JC Bad Ems, die mit Medaillengewinnen in die Heimat zurückkehrten.