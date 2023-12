Der TV Odernheim stellt das beste Männer-Turnteam in Rheinland-Pfalz. Die Equipe, zu der auch zwei Bundesliga-Turner der KTV Nahetal Niederwörresbach zählten, gewann bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Grünstadt den Titel in der jahrgangsoffenen Leistungsklasse 1. Mit einem hauchdünnen Vorsprung hatten die Odernheimer die Nase vorn.