Nastätten

Ambitionierte Segelflieger: AC Nastätten kommt dem Aufstieg in die Bundesliga näher

i Für Flugschüler Felix Gelzenleuchter (hier vor seinem ersten Start mit seinem Lehrer) und seine Kameraden stehen beim Fliegerlager interessante und lehrreiche Tage auf dem Flugplatz an. Foto: Jens Faulhaber/AC Nastätten

Premiere im Aero-Club Nastätten (ACN): Den ambitionierten Piloten des Segelflug-Zweitligisten gelang nicht nur der zweite Rundensieg in Folge, was zudem den Sprung auf Platz 1 der Gesamttabelle einbrachte. Der Aufstieg in die höchste Klasse rückt näher.