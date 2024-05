Plus Höhr-Grenzhausen

Am Flürchen gibt's „Reitsport mit Herz“: RV Kannenbäckerland bittet an vier Tagen zum großen Turnier

i Auch Aktive aus den eigenen Reihen sind am Flürchen dabei – so wie im Vorjahr Jan Wolters. Foto: Rolf Dannenberg

Für die Reit- und Pferdebegeisterte aus der Region gehört dieser Termin fest in den Kalender: das jährliche große Reitturnier des Reitervereins Kannenbäckerland, das auf der Reitsportanlage „Am Flürchen“ in Höhr-Grenzhausen ausgerichtet wird. Auch in diesem Jahr gibt es an vier Tagen – von Donnerstag bis Sonntag – Spring- und Dressurprüfungen vom Reiterwettbewerb bis zur schweren Klasse satt.