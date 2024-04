Plus Neuwied

Abstiegskampf bestimmt das Saisonfinale – SC Heimbach-Weis-Neuwied benötigt Punkte

Von Alexander Thieme-Garmann

Schlussspurt in der Schach-Bundesliga: In der letzten Doppelrunde der Saison 23/24 entscheidet sich für den SC Heimbach-Weis-Neuwied, wohin die Reise in der nächsten Spielzeit geht.