Plus Ediger-Eller 7. Wajos-Darts-Cup: André Mönch hat in Ediger-Eller die Nase vorn Zum siebten E-Darts-Turnier um den Wajos-Cup hatten einmal mehr die Offiziellen des TuS Edegra Ediger-Eller um ihren Vorsitzenden Marc Kranz eingeladen. Auch in der Doppelgemeinde und Umgebung grassiert das Darts-Fieber schon seit einigen Jahren und gewinnt immer wieder neue Freunde. Von Thomas Esser

Ob nun als Aktive vor dem Automaten oder als zuschauende Fans am Rande des Geschehens, die Teilnehmerkurve für den Spaß am Wurfpfeilsport zeigt eindeutig steil nach oben. So auch wieder beim Wettbewerb im Gemeindehaus von Ediger-Eller. 85 Männer und 14 Frauen machten mit. Dazu gesellten sich noch etliche Schaulustige, die ...