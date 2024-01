Am ersten Spieltag im neuen Jahr in der 2. Badminton-Bundesliga Süd hat der BC Remagen Heimrecht. Mit dem TSV Freystadt (Samstag, 15 Uhr) und dem TuS Geretsried (Sonntag ab 13 Uhr) haben sich zwei Vereine aus Bayern angekündigt, die in der Rheinhalle aufschlagen.