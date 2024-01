Der BC Remagen hat am Wochenende in der 2. Badminton-Bundesliga seine beiden Heimspiele verloren. In der heimischen Rheinhalle kassierte das Team von Cheftrainer Heiko Weinert am Samstag eine 1:6-Niederlage gegen den TSV Freystadt und am Sonntag ein 3:4 gegen den TuS Geretsried. Dadurch hat der BCR nur einen statt der erhofften zwei Punkte geholt, weshalb er in der Tabelle nun zunächst einmal weiter nach unten schauen muss.