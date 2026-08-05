EM in Frankreich Paulina Pirro paddelt locker ins Halbfinale Olaf Paare 05.08.2026, 13:46 Uhr

i Gibt immer Vollgas: Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach. Uta Büttner

Die Kanuslalom-Europameisterschaft der U23 und der Junioren ist eröffnet. Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach zeigte sich direkt mal von ihrer souveränen Seite.

Die erste Hürde ist genommen: Slalomkanutin Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach belegte bei den U23-Europameisterschaften im französischen Épinal in der Qualifikation des Kajak-Einers den fünften Rang. Sie qualifizierte sich damit locker für das Semifinale der besten 30 Kanutinnen, das am Freitag genauso wie das Finale ausgetragen wird.







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