Aus dem Nichts zum Ironman Maximilian Strauchs emotionale Reise zur Challenge Roth Moritz Hannappel 15.08.2026, 07:30 Uhr

i Ein einziger Genuss: In der Wechselzone hatte Maximilian Strauch Zeit, um mit den mitgereisten Freunden und Familien zu feiern. Für den Bad Marienberger war die Challenge Roth der erste Triathlon-Wettkampf überhaupt. Philip Heuser

Mit nur sechs Monaten Vorbereitung stellte sich der Bad Marienberger der großen Herausforderung: seinem ersten Triathlon– bei der Langdistanz der berühmten Challenge Roth. Eine emotionale Reise in Mittelfranken, aber auch im gesamten Leben Strauchs.

„Ich hatte voll den Katastrophen-Start, konnte in der Menge gar nicht schwimmen, habe nur Wasser geschluckt und kam gar nicht in meinen Rhythmus. Bis sich das dann irgendwann eingependelt hat.“ Als Maximilian Strauch aus Bad Marienberg anfängt, von seinem Triathlon bei der Challenge Roth, dem größten Langdistanz-Triathlon der Welt, zu erzählen, konnte man meinen, dass der 30-Jährige schon ein alter Hase in der Triathlon-Szene ist.







Artikel teilen

Artikel teilen