Die Möglichkeit auf ein Stipendium für sein Studium in den USA löste im Breyer Maurice Gabrowski einen vorher nicht da gewesenen Fokus auf das Schwimmen aus. Nach jahrelangem Training und ersten Achtungserfolgen fährt er jetzt nach Berlin.
Lesezeit 4 Minuten
Maurice Grabowski aus Brey steht kurz vor seinem Bachelor-Abschluss in Fach „International Businessmanagement“ an der Lynn-University in Florida. Ab dem 23. April stehen für vier Tage in Berlin aber erst einmal die deutschen Schwimmmeisterschaften an.