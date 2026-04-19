Bei DM in Berlin Maurice Gabrowksi aus Brey will alle überraschen Tim Hammer 19.04.2026, 11:23 Uhr

i Voller Fokus auf Berlin mit dem Traum auf Olympia 2028 in Los Angeles: Maurice Gabrowksi fokussiert sich erst seit ein paar Jahren auf den Schwimmsport und will jetzt durchstarten. Preyton Bartsch

Die Möglichkeit auf ein Stipendium für sein Studium in den USA löste im Breyer Maurice Gabrowski einen vorher nicht da gewesenen Fokus auf das Schwimmen aus. Nach jahrelangem Training und ersten Achtungserfolgen fährt er jetzt nach Berlin.

Maurice Grabowski aus Brey steht kurz vor seinem Bachelor-Abschluss in Fach „International Businessmanagement“ an der Lynn-University in Florida. Ab dem 23. April stehen für vier Tage in Berlin aber erst einmal die deutschen Schwimmmeisterschaften an.







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