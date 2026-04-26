Koblenzer gewinnt 44:24 KTV turnt Rekord und hakt Klassenverbleib ab Kilian Jorde 26.04.2026, 12:59 Uhr

i Der Koblenzer Nikita Prohorov blieb zwar am Boden und Barren ohne Punkte, dafür gewann er ein wichtiges Duell am Pferd. Wolfgang Heil

Kunstturn-Bundesliga: Die KTV Koblenz triumphiert in Vinnhorst mit 44:24 und sichert sich wichtige Punkte gegen den Abstieg. Niklas Neuhäusel glänzt mit 14 Scorerpunkten.

Die KTV Koblenz hat in der Kunstturn-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Im Auswärtswettkampf beim TuS Vinnhorst setzte sich die KTV souverän mit 44:24 (10:2 nach Gerätepunkten) durch. Die Koblenzer liegen damit bei noch drei verbleibenden Wettkampftagen zwei Siege vor dem Abstiegsplatz und können sich sogar Chancen auf das kleine Finale am Ende der Saison ausrechnen.







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