KTV bezwingt TG Saar 40:27 Koblenzer Kunstturn-Märchen endet mit Bronze Kilian Jorde 29.11.2026, 12:18 Uhr

i Riesengroßer Jubel über den Gewinn der Bronzemedaille nach dem Finale der Deutschen Turnliga: Für die Kunstturner der KTV Koblenz war es ein phänomenales ersten Bundesligajahr. Tino Balle

Kunstturn-Bundesliga: Aufsteiger KTV Koblenz krönt seine Premierensaison mit Bronze. Im kleinen Finale bezwingt das Team Favorit TG Saar mit 40:27 – dank eines 15:0 am Reck. Routinier Aaron Wagner feiert einen perfekten Abschied.

Die KTV Koblenz hat eine märchenhafte erste Saison in der Kunstturn-Bundesliga mit einem Happy End versehen. Im kleinen Finale der Deutschen Turnliga bezwang das „Team vom (R)Eck“ den Favoriten TG Saar mit 40:27 (6:6 nach Gerätepunkten). Das Turnjahr, in das die Koblenzer mit dem Ziel Klassenverbleib gestartet waren, endete so mit der Bronzemedaille in der Beletage des deutschen Turnens.







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