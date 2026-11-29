Kunstturn-Bundesliga: Aufsteiger KTV Koblenz krönt seine Premierensaison mit Bronze. Im kleinen Finale bezwingt das Team Favorit TG Saar mit 40:27 – dank eines 15:0 am Reck. Routinier Aaron Wagner feiert einen perfekten Abschied.
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Die KTV Koblenz hat eine märchenhafte erste Saison in der Kunstturn-Bundesliga mit einem Happy End versehen. Im kleinen Finale der Deutschen Turnliga bezwang das „Team vom (R)Eck“ den Favoriten TG Saar mit 40:27 (6:6 nach Gerätepunkten). Das Turnjahr, in das die Koblenzer mit dem Ziel Klassenverbleib gestartet waren, endete so mit der Bronzemedaille in der Beletage des deutschen Turnens.