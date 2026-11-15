KTV unterliegt beim Meister Koblenzer bleiben vor toller Atmosphäre ohne Punkte Kilian Jorde 15.11.2026, 11:28 Uhr

i Niccolo Vannucchi, hier beim Sprung, war der beste Turnier der KTV Koblenz beim Auswärtskampf in Straubenhardt – an der klaren 15:68-Niederlage beim deutschen Meister konnte aber auch er nichts ändern. René Weiss

Kunstturn-Bundesliga: Die KTV Koblenz erleidet gegen Meister KTV Straubenhardt eine deutliche 15:68-Niederlage und rutscht auf Platz 5. Derweil sicherte sich die zweite Koblenzer Mannschaft die Drittliga-Meisterschaft.

Die KTV Koblenz hat in der Kunstturn-Bundesliga die erwartete Klatsche beim KTV Straubenhardt kassiert. Im Duell mit dem deutschen Meister unterlagen die Koblenzer klar mit 15:68 (0:12 nach Gerätepunkten). Durch die Niederlage rutschte das Team von Trainer Ralf Schall in der Tabelle auf den fünften Platz ab, liegt jedoch nach Punkten gleichauf mit der Siegerländer KV auf dem vierten Rang.







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