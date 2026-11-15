Kunstturn-Bundesliga: Die KTV Koblenz erleidet gegen Meister KTV Straubenhardt eine deutliche 15:68-Niederlage und rutscht auf Platz 5. Derweil sicherte sich die zweite Koblenzer Mannschaft die Drittliga-Meisterschaft.
Lesezeit 3 Minuten
Die KTV Koblenz hat in der Kunstturn-Bundesliga die erwartete Klatsche beim KTV Straubenhardt kassiert. Im Duell mit dem deutschen Meister unterlagen die Koblenzer klar mit 15:68 (0:12 nach Gerätepunkten). Durch die Niederlage rutschte das Team von Trainer Ralf Schall in der Tabelle auf den fünften Platz ab, liegt jedoch nach Punkten gleichauf mit der Siegerländer KV auf dem vierten Rang.