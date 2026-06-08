Der DM-Titel bedeutet ihr viel Katja Gerhardt steht endlich ganz oben Sascha Nicolay 08.06.2026, 13:07 Uhr

i Bei ihrer Übung am Boden spielte katja Gerhardt auch auf der Luftgitarre. Die Niederhosenbacherin trumpfte bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft groß auf. Theresa Krämer

Zweite Plätze hat Katja Gerhardt vom SV Niederwörresbach schon oft erreicht – jetzt endlich ist sie Deutsche Meisterin geworden – und das in einem nicht alltäglichen Wettkampf in Koblenz.

Für Katja Gerhardt vom SV Niederwörresbach war der 30. Mai ein ganz besonderer Tag. Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Koblenzer CPG-Arena sicherte sich die Turnerin erstmals den Deutschen Meistertitel in der Altersklasse 55. Nach einigen zweiten Plätzen auf nationaler Ebene gelang ihr damit der größte persönliche Erfolg ihrer Turnkarriere.







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