Zweite Plätze hat Katja Gerhardt vom SV Niederwörresbach schon oft erreicht – jetzt endlich ist sie Deutsche Meisterin geworden – und das in einem nicht alltäglichen Wettkampf in Koblenz.
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Für Katja Gerhardt vom SV Niederwörresbach war der 30. Mai ein ganz besonderer Tag. Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Koblenzer CPG-Arena sicherte sich die Turnerin erstmals den Deutschen Meistertitel in der Altersklasse 55. Nach einigen zweiten Plätzen auf nationaler Ebene gelang ihr damit der größte persönliche Erfolg ihrer Turnkarriere.