Koblenzer Kunstturner im Blick Elias Jafferts großes Ziel sind die Olympischen Spiele Achim Hannott 18.11.2026, 11:57 Uhr

i Elias Jaffer fliegt durch die Halle – der Kunstturner der KTV Koblenz begeistert mit seinem Talent das Publikum. René Weiss

Aus Weimar in die Bundesliga und nun mit der KTV Koblenz ganz oben: Elias Jaffer meistert den Sprung von der Junioren-WM auf die ganz große Bühne des Turnsports. Wird er sein Olympiaticket ziehen?

„Elias hatte einen großen Bewegungsdrang und kletterte überall, wo sich eine Möglichkeit bot: auf jede Mauer, auf jeden Baum und sogar im Türrahmen“, erzählt Janet Jaffer, die Mutter von Elias Jaffer. Elias, heute 19 Jahre alt, Spitzenturner aus Weimar, tritt für die KTV Koblenz in der Bundesliga an.







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