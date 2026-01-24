Wenn der Landesvater nach Bad Sobernnheim kommt, hat er was zu erzählen – auch über einen Lebenstraum. Was er von einer Audienz bei Papst Franziskus mitnahm, erzählte Alexander Schweitzer in der Sobernheimer Runde.
Lesezeit 2 Minuten
„Ein Instrument richtig gelernt zu haben“, das wäre schon etwas, befand der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Was man sich selbst bei einem Rückblick aufs bisherige Leben wünscht, anders gemacht zu haben, gehört in Gerhard Engbarths Sobernheimer Runde zu den drei obligatorischen Fragen.