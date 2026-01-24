Landesvater in Bad Sobernheim Ein Satz von Papst Franziskus blieb ihm im Gedächtnis Wilhelm Meyer 24.01.2026, 18:00 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer zu Gast in Gerhard Engbarths Sobernheimer Runde. Wilhelm Meyer

Wenn der Landesvater nach Bad Sobernnheim kommt, hat er was zu erzählen – auch über einen Lebenstraum. Was er von einer Audienz bei Papst Franziskus mitnahm, erzählte Alexander Schweitzer in der Sobernheimer Runde.

„Ein Instrument richtig gelernt zu haben“, das wäre schon etwas, befand der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Was man sich selbst bei einem Rückblick aufs bisherige Leben wünscht, anders gemacht zu haben, gehört in Gerhard Engbarths Sobernheimer Runde zu den drei obligatorischen Fragen.







