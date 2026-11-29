Nach dem dritten Satz standen die Westerwald Volleys einmal mehr mit dem Rücken zur Wand, im Tiebreak gegen Blankenloch mussten sie mehrere Matchbälle abwehren. Doch diesmal ging der Drittligist als Sieger vom Feld. Das hatte gleich mehrere Gründe.
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Hatten in den bisherigen Spielen allzu oft Kleinigkeiten den Unterschied zugunsten der Gegner gemacht, waren es jetzt die Westerwald Volleys, die in ihrem siebten Saisonspiel in der Dritten Liga Süd zum ersten Mal knapp die Nase vorn hatten. Bei der TSG Blankenloch setzte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Mollenhauer nach einem harten Kampf mit 3:2 (25:19, 20:25, 19:25, 25:19, 22:20) durch.