Auftakt bei Mitaufsteiger VBC Ediger-Eller ist zurück in der Verbandsliga Michael Bongard 11.09.2026, 15:00 Uhr

i Cheftrainer Hubertus Niemann (Mitte) und Co-Trainerin Kim Comes schwören ihren VBC-Ediger-Eller auf die am Sonntag in Lahnstein beginnende Verbandsliga-Saison ein. Alfons Benz

Startschuss in der Volleyball-Verbandsliga Nord – und das mit einem Aufsteigerduell in Oberlahnstein. Der VBC Ediger-Eller ist zu Gast und legt beim „alten Bekannten“ VC Lahnstein los.

Der VBC Ediger-Eller ist zurück in der Volleyball-Verbandsliga Nord. Nach zwei Jahren Abstinenz starten die Moselaner mit einem Aufsteigerduell am Sonntag (16 Uhr) beim VC Lahnstein in die neue Saison. Trainer Hubertus Niemann glaubt, dass sein VBC eine gute Rolle spielen kann nach der überlegenen Bezirksliga-Meisterschaft.







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