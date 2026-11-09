Die Volleyballerinnen des TV Vallendar dominieren in der Regionalliga Südwest: Ein klarer 3:0-Erfolg gegen Bad Homburg vor heimischem Publikum stärkt die Spitzenposition.
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Die Volleyballerinnen des TV Vallendar sind dabei, sich in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest festzusetzen. Vor 100 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg gewann die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer das Verfolgerduell gegen die HTG Bad Homburg, Vizemeisterinnen der Vorsaison, klar mit 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).