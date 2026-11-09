TVV-Frauen siegen 3:0 Vallendar blockt Bad Homburg in nur 70 Minuten vom Feld Lutz Klattenberg 09.11.2026, 13:26 Uhr

i Vallendars Maike Henning (hier links vorn beim Angriff im Spiel gegen Neuwied) kommt immer besser in Schwung – beim 3:0-Sieg des TVV gegen Bad Homburg glänzte sie genau wie das gesamte Team. Jörg Niebergall

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar dominieren in der Regionalliga Südwest: Ein klarer 3:0-Erfolg gegen Bad Homburg vor heimischem Publikum stärkt die Spitzenposition.

Die Volleyballerinnen des TV Vallendar sind dabei, sich in der Spitzengruppe der Regionalliga Südwest festzusetzen. Vor 100 Zuschauern auf dem Mallendarer Berg gewann die Mannschaft von Trainer Ralf Monschauer das Verfolgerduell gegen die HTG Bad Homburg, Vizemeisterinnen der Vorsaison, klar mit 3:0 (25:16, 25:21, 25:19).







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