LAF verlieren 0:3 in Vellmar Sinziger schließen Hinrunde am Tabellenende ab Lutz Klattenberg 29.11.2026, 14:09 Uhr

i Die Sinziger Volleyballer um Maximilian Eumann (Foto) hatten beim 0:3 in Vellmar keine Chance. Martin Gausmann

Regionalliga-Volleyball: Nach knapp drei Stunden Anreise verlieren die LAF Sinzig in Vellmar in nur 71 Minuten mit 0:3. Das Schlusslicht beendet die Hinrunde mit einer Schrecksekunde und blickt auf zwei Sechs-Punkte-Spiele.

Für die Volleyballer der LAF Sinzig war die Anfahrt zum Auswärtsspiel beim SSC Vellmar deutlich länger als das Spiel selbst. Die Mannschaft von Trainerin Melanie Deurer unterlag nach knapp dreistündiger Reise den Hessen innerhalb von 71 Minuten mit 0:3 (17:25, 18:25, 16:25).







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