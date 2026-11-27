Die Voraussetzungen sind andere, doch ihre Ziele unterscheiden sich kaum: In fremden Hallen wollen die Volleyball-Regionalligisten aus Neuwied und Feldkirchen punkten – nach Möglichkeit dreifach. Die jeweiligen Gegner sind neu in der Klasse.
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Die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 gastieren in der Regionalliga zum Hinrundenabschluss bei Aufsteiger Landau. Die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen bekommen es in Biedenkopf ebenfalls mit einem Aufsteiger zu tun.ASV Landau – VC Neuwied 77 (So, 16 Uhr).