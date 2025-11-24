SG: 3:1 gegen Düppenweiler Maifelderinnen jubeln dank Elena-Rinck-Effekt Christian Müller 24.11.2025, 15:48 Uhr

i Wieder einmal Grund zum Jubeln hatte die SG Koblenz-Maifeld Volleys bei ihrem Sieg gegen Düppenweiler. Maximilian Mohr

Nach langer Durststrecke in der Oberliga haben die Koblenz-Maifeld Volleys wieder einmal ein Spiel gewonnen. Das 3:1 gegen Düppenweiler war eine Überraschung.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben einen Überraschungscoup gelandet und im siebten Spiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar den zweiten Saisonsieg geschafft. Durch das 3:1 (27:25, 25:19, 20:25, 25:18) gegen den TV Düppenweiler verbesserte sich das Team von Peter Nogueira Schmid auf sieben Punkte und schloss als Vorletzter zum unteren Mittelfeld auf.







