Am sechsten Oberliga-Spieltag erwarten die SG Koblenz-Maifeld Volleys den TV Saarwellingen. Beide Teams glänzten bisher nur daheim. Allerdings spielt die SG diesmal nicht in Polch, sondern auf dem Koblenzer Asterstein.
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Geht es nach der Statistik, ist der Ausgang dieses Duells vom sechsten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar klar. Mit den Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys und des TV Saarwellingen treffen am Sonntag (ab 15 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die ihre jeweils beiden Saisonsiege zu Hause geholt haben, auswärts dagegen noch ohne Punktgewinn sind.