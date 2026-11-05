SG empfängt Saarwellingen Maifeld-Volleys schlagen diesmal in Koblenz auf Christian Müller 05.11.2026, 17:15 Uhr

i Eine etwas mutigere Spielweise erhofft sich Trainer Peter Nogueira Schmid von seinen Maifeld-Volleys. Jörg Niebergall

Am sechsten Oberliga-Spieltag erwarten die SG Koblenz-Maifeld Volleys den TV Saarwellingen. Beide Teams glänzten bisher nur daheim. Allerdings spielt die SG diesmal nicht in Polch, sondern auf dem Koblenzer Asterstein.

Geht es nach der Statistik, ist der Ausgang dieses Duells vom sechsten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar klar. Mit den Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys und des TV Saarwellingen treffen am Sonntag (ab 15 Uhr) zwei Mannschaften aufeinander, die ihre jeweils beiden Saisonsiege zu Hause geholt haben, auswärts dagegen noch ohne Punktgewinn sind.







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