Regionalligist LAF Sinzig sucht nach Konstanz gegen SSG Langen. Ohne Routinier Skok verlieren sie, trotz starker Momente, mit 0:3. Nun geht es zur nächsten Herausforderung nach Vellmar.
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In der Regionalliga Südwest bekommen die Volleyballer der Leichtathletik-Freunde (LAF) Sinzig derzeit keine Konstanz in ihre Leistungen. Nach dem Punktgewinn beim TV Walpershofen unterlag die Mannschaft von Trainerin Melanie Deurer im Heimspiel gegen Drittligaabsteiger SSG Langen mit 0:3 (15:25, 23:25, 21:25).