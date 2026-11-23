LAF unterliegen Langen 0:3 Aufschlagfehler werden Sinzigern zum Verhängnis Lutz Klattenberg 23.11.2026, 13:13 Uhr

i Sinzigs Maximilian Eumann bei der Ballannahme – die LAF verloren im Heimspiel gegen Drittligaabsteiger Langen mit 0:3. Martin Gausmann

Regionalligist LAF Sinzig sucht nach Konstanz gegen SSG Langen. Ohne Routinier Skok verlieren sie, trotz starker Momente, mit 0:3. Nun geht es zur nächsten Herausforderung nach Vellmar.

In der Regionalliga Südwest bekommen die Volleyballer der Leichtathletik-Freunde (LAF) Sinzig derzeit keine Konstanz in ihre Leistungen. Nach dem Punktgewinn beim TV Walpershofen unterlag die Mannschaft von Trainerin Melanie Deurer im Heimspiel gegen Drittligaabsteiger SSG Langen mit 0:3 (15:25, 23:25, 21:25).







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