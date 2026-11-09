Tischtennis-Verbandsoberliga: Der VfR Simmern musste kurzfristig seine Startaufstellung gegen den TuS Weitefeld-Langebenbach umbauen, am Ende stand eine 4:6-Niederlage gegen die Westerwälder.
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Bittere Heimpleite für den VfR Simmern in der Tischtennis-Verbandsoberliga: Gegen den TuS Weitefeld-Langenbach unterlag man unter sehr unglücklichen Umständen mit 4:6. Simmern muss nun bei 5:7 Punkten und Rang sieben langsam nach unten schauen.Eigentlich schlagbare Gäste entführten beide Punkte.