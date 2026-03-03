Tischtennis-Bezirksoberliga VfL Nastätten verlangt Untere Lahn beim 4:6 alles ab Nico Schmidt 03.03.2026, 08:54 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Wer steigt als Meister der Bezirksoberliga Ost in die Tischtennis-Verbandsliga auf, wer geht in die Relegation? Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SG Untere Lahn und den gleichauf liegenden TTF Oberwesterwald könnte spannender nicht sein.

Die SG Untere Lahn marschiert weiter in Richtung Tischtennis-Verbandsliga. Im Bezirksoberliga-Derby gegen den VfL Nastätten benötigten die Kombinierten allerdings eine Portion Glück. Zudem gilt es letztlich den nach Spielen und Punkten gleichauf liegenden Mitbewerber TTF Oberwesterwald im Endspurt der Runde in die Schranken zu weisen.







