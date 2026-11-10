Zwei Mal ungemein spannend machte es die SG Untere Lahn in der Nord-Ost-Staffel der Tischtennis-Verbandsliga. Doch die Kombinierten aus Fachbach und Nievern bewiesen Stärke und kassierten binnen weniger Stunden drei Zähler ein.
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Ein gutes Wochenende liegt in den überregionalen Tischtennis-Klassenhinter den heimischen Vertretern: Sowohl in der Verbandsliga als auch in der Bezirksliga sammelten die Teams eifrig Punkte.Verbandsliga Nord-OstSG Untere Lahn – TTF Oberwesterwald 6:4, SG Untere Lahn – Sportfreunde Nistertal 5:5.