Gute Ausbeute für lokale Teams 
Vermisstes Spielglück kehrt zum VfL Osterspai zurück
Philipp Wallroth verbuchte mit seiner SG Untere Lahn zuletzt 3:1 Zähler. Die Kombinierten bleiben zwar Vorletzter der Tabelle, h
Philipp Wallroth verbuchte mit seiner SG Untere Lahn zuletzt 3:1 Zähler. Die Kombinierten bleiben zwar Vorletzter der Tabelle, haben aber im Vergleich zur Konkurrenz zum Teil wesentlich weniger Begegnungen ausgetragen.
Andreas Hergenhahn

Zwei Mal ungemein spannend machte es die SG Untere Lahn in der Nord-Ost-Staffel der Tischtennis-Verbandsliga. Doch die Kombinierten aus Fachbach und Nievern bewiesen Stärke und kassierten binnen weniger Stunden drei Zähler ein.

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Ein gutes Wochenende liegt in den überregionalen Tischtennis-Klassenhinter den heimischen Vertretern: Sowohl in der Verbandsliga als auch in der Bezirksliga sammelten die Teams eifrig Punkte.Verbandsliga Nord-OstSG Untere Lahn – TTF Oberwesterwald 6:4, SG Untere Lahn – Sportfreunde Nistertal 5:5.
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Tischtennis Sport

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