Starke Serie: TV gewinnt fünf Einzel in Folge

Am letzten Doppelheimspieltag wahrten die Tischtennisspieler des TV Niederhausen in der Verbandsliga die Hoffnung auf den Klassenverbleib.

Im Nachmittagsspiel siegten sie erstmals mit 8:2 gegen den SSV Pronsfeld. Nach einem knappen Doppelsieg von Christoph Beuscher und Torsten Herberich legten die Niederhäuser furios mit fünf Einzelsiegen in Folge nach und gingen mit 6:1 in Führung. Es punkteten jeweils zweimal Florian Franzmann, Jens Braun und Herberich. Beuscher steuerte einen Sieg bei. „Das war wirklich top. Wir überraschten die Pronsfelder direkt mit zwei deutlichen Siegen im vorderen Paarkreuz. Insgesamt waren wir sehr fokussiert und gewannen verdient“, bilanzierte Franzmann.

Dauner treten nach schwerer Verletzung nur zu dritt an

Im Abendspiel trat Spitzenreiter und Meister TTG Daun-Gerolstein nur zu dritt an, im Vorspiel in Waldböckelheim, in dem die Dauner ihre erste Saisonniederlage kassierten, verletzte sich einer ihrer Spieler schwer. Mit den drei kampflos errungenen Punkten keimte kurz die Hoffnung der Niederhäuser auf einen unverhofften Punktgewinn auf.

Doch die Gäste aus der Eifel kompensierten den Ausfall durch einen starken Auftritt. Lediglich Beuscher konnte wie auch schon in der Vorrunde den Spitzenspieler Dirk Petzold in einem sehenswerten Fünf-Satz-Spiel bezwingen und den einzigen erspielten Punkt bei der 4:6-Niederlage beisteuern. „Im Anfangsdoppel verkauften wir uns sehr gut, auch Torsten Herberich hatte mit mehreren Führungen seine Chance auf einen möglichen Punktgewinn. Letztendlich ließen sich die Dauner den verletzungsbedingten Ausfall nicht anmerken, waren auch zu dritt einen Tick zu stark für uns und sind verdient Meister geworden“, zollte Mannschaftskapitän Franzmann den Gästen Anerkennung für ihre Leistung. Der TVN belegt aktuell den ersten sicheren Rang, hat aber nur einen Punkt Vorsprung vor dem VfR Simmern II, der noch eine Partie in der Hinterhand hat. red