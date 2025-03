Das kam überraschend: Der VfR Simmern II hat sich mit einem Schlag, den niemand so erwartet hatte, fast aller Abstiegsnöte in der Tischtennis-Verbandsliga entledigt. Gegen das Topteam des TuS Waldböckelheim gewann man mit 6:4.

Was sicherlich half: Gäste-Brett eins Marius Domann (25:1-Bilanz) war verhindert, der VfR hatte fast alle(s) an Bord. Altmeister Jo Baustert weigerte sich, Sätze im Einzel abzugeben, siegte zweimal 3:0, auch sein Doppel an der Seite von Enrico Liesenfeld (3:2) holte sich Simmern II. Bausterts Partner im vorderen Paarkreuz, Arvid Kammann, zog nach und blieb beide Male mit 3:1 erfolgreich. Da Enrico Liesenfeld zu guter „vorletzt“ Waldböckelheims Marcel Andrae mit 3:1 niederrang, war der 6:4-Erfolg perfekt. Kapitän Julio Perez Rua jubelte: „Sehr wichtige Punkte für den Nichtabstieg. Das vordere Paarkreuz hat mal wieder überzeugt.“ Simmern hat nun mit 11:19 Zählern als Sechster alle Karten selbst in der Hand, Waldböckelheim bleibt Dritter (22:6 Punkte).