Mit seiner Teenie-Mannschaft mischt Aufsteiger TTC Nentershausen weiter die Tischtennis-Oberliga der Frauen auf. Jetzt setzte es für den TTC Brücken die Höchststrafe gegen die jungen Westerwälderinnen, denen Platz vier sicher ist. Geht da noch mehr?
Lesezeit 1 Minute
„Dass ein Sieg gegen den Tabellenletzten her musste, war im Vorfeld eigentlich klar“, betonte Carina Beck, Teamkapitänin des TTC Nentershausen, nach dem Heimspiel in der Tischtennis-Oberliga der Frauen gegen den TTC Brücken. „Dass es so deutlich wird, hat die Mannschaft allerdings nicht erwartet“, ordnete sie das makellose Ergebnis von 10:0 ein.