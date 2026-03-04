Aufsteiger schielt nach oben Nentershausens Talente machen beim 10:0 kurzen Prozess Marco Rosbach 04.03.2026, 10:35 Uhr

i Nur vier Sätze überließen die Tischtennistalente des TTC Nentershausen ihrem Gegner und überraschten sich mit dem 10:0 selbst. Michael Breuer

Mit seiner Teenie-Mannschaft mischt Aufsteiger TTC Nentershausen weiter die Tischtennis-Oberliga der Frauen auf. Jetzt setzte es für den TTC Brücken die Höchststrafe gegen die jungen Westerwälderinnen, denen Platz vier sicher ist. Geht da noch mehr?

„Dass ein Sieg gegen den Tabellenletzten her musste, war im Vorfeld eigentlich klar“, betonte Carina Beck, Teamkapitänin des TTC Nentershausen, nach dem Heimspiel in der Tischtennis-Oberliga der Frauen gegen den TTC Brücken. „Dass es so deutlich wird, hat die Mannschaft allerdings nicht erwartet“, ordnete sie das makellose Ergebnis von 10:0 ein.







