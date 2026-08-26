Vertane Chance in Ochsenhausen Nach Kubiks Gala lässt der TTC Grenzau zu viel liegen Marco Rosbach 26.08.2026, 12:15 Uhr

i Stark wie lange nicht präsentierte sich Maciej Kubik in Ochsenhausen. Der Grenzauer setzte sich in fünf Sätzen gegen TTF-Spitzenspieler Shunsuke Togami durch. Wolfgang Heil

Der TTC Grenzau bewegt sich zu Beginn seiner 45. Bundesliga-Saison auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Dass es in Ochsenhausen eine 1:3-Niederlage setzte, war ärgerlich für die Westerwälder. Man habe eine Chance vertan, meinte Manager Markus Ströher.

Nach zwei Krimis zum Auftakt, von denen einer im Doppel gewonnen wurde (3:2 in Mühlhausen) und einer im Doppel verloren ging (2:3 gegen Bremen), erlebte der TTC Zugbrücke Grenzau am dritten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) sein erstes deutliches Ergebnis.







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