Vertane Chance in Ochsenhausen
Nach Kubiks Gala lässt der TTC Grenzau zu viel liegen
Stark wie lange nicht präsentierte sich Maciej Kubik in Ochsenhausen. Der Grenzauer setzte sich in fünf Sätzen gegen TTF-Spitzen
Stark wie lange nicht präsentierte sich Maciej Kubik in Ochsenhausen. Der Grenzauer setzte sich in fünf Sätzen gegen TTF-Spitzenspieler Shunsuke Togami durch.
Wolfgang Heil

Der TTC Grenzau bewegt sich zu Beginn seiner 45. Bundesliga-Saison auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Dass es in Ochsenhausen eine 1:3-Niederlage setzte, war ärgerlich für die Westerwälder. Man habe eine Chance vertan, meinte Manager Markus Ströher.

Lesezeit 3 Minuten
Nach zwei Krimis zum Auftakt, von denen einer im Doppel gewonnen wurde (3:2 in Mühlhausen) und einer im Doppel verloren ging (2:3 gegen Bremen), erlebte der TTC Zugbrücke Grenzau am dritten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) sein erstes deutliches Ergebnis.
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