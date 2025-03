Gleich im ersten von drei Spielen an diesem Wochenende wollen die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn letzte Zweifel an einer zweiten Saison in der Oberliga zerstreuen. Ein Heimsieg am Samstag, 19 Uhr, über das sieglose Schlusslicht TTC Oppau ist fest eingeplant.

„Eigentlich reicht uns ein Punkt zum Klassenverbleib“, sagt der Kirner Spielführer Johnas Henrich. „Aber gegen Oppau sollten wir gewinnen.“ Die Gäste zeigen deutliche Auflösungserscheinungen, keiner ihrer vier Stammspieler hat in der Rückrunde mehr als zwei Begegnungen bestritten, die Anzahl der eingesetzten Akteure ist wegen der permanenten Ersatzstellung auf beachtliche 14 gestiegen.

Poensgen sind drei Partien zu viel

Gegen die Vorderpfälzer wird auch Henrich selbst, der erst zwei der sechs Partien in der zweiten Saisonhälfte bestritten hat, an die Platte gehen. Er ersetzt den ansonsten gesetzten Steven Poensgen, dem drei Spiele innerhalb von 24 Stunden zu viel sind. Wieder mit dabei ist Antoni Kowalczyk, der die vorige Begegnung verpasst hat, sein polnischer Landsmann Alan Kulczycki dagegen wird nicht mehr für die Kirner auflaufen.

Das Kontrastprogramm erwartet die Grün-Weißen am Sonntag, 10 Uhr, beim ungeschlagenen Spitzenreiter TSG Kaiserslautern II, dann wieder mit Poensgen statt Henrich. „Wir sind krasser Außenseiter“, sagt der Kirner Spielführer. „Wenn Kaiserslautern in Bestbesetzung spielt, holen wir nichts.“ Dass die TSG sich Meisterschaft und Rückkehr in die Regionalliga nicht mehr entreißen lassen will, zeigte sie am Samstag im Spitzenspiel beim RSV Klein-Winternheim, in dem sie erstmal den Japaner Kaito Yamashita einsetzte. Star der Pfälzer ist aber der erst 13-jährige Iraner Faraz Shakiba, die Nummer vier der Welt in seiner Altersklasse.

Offen ist die Partie beim TTC Nünschweiler, die am Sonntag, 14 Uhr, den Abschluss des Dreierpacks bildet. „Die Nünschweilerer schätze ich stark ein“, sagt Henrich. „Sie haben einen Zugang, der eine Verstärkung ist.“