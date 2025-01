Heimspiele zum Jahresstart Geheimnis ausgeplaudert: TTG verstärkt sich mit Polen Gert Adolphi 24.01.2025, 08:08 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Bei der TTG Kirn wird alles dem Ziel Klassenverbleib untergeordnet. Der Spielführer zieht sich sogar zurück, um Platz für einen polnischen Zugang zu machen.

Um zumindest die ersten Gegner in der Rückrunde zu überraschen, hat der TTC Grün-Weiß Kirn einen Zugang für die Oberliga in seiner vierten Mannschaft versteckt. Allerdings plauderte ein TTC-Spieler den Coup in den letzten Begegnungen vor Weihnachten aus, sodass das Geheimnis zumindest einem kleinen Kreis bekannt ist.

