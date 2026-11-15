Simmern 6:4 gegen Wörrstadt
Ersatzmann Björn Arend macht den Deckel drauf
Symbolbild
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Der VfR Simmern hat ersatzgeschwächt mit 6:4 gegen das Schlusslicht Wörrstadt gewonnen. Ein Ersatzmann überzeugte und steuerte den entscheidenden Punkt bei.

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Das war knapp: In der Tischtennis-Verbandsoberliga bezwangen die Kreisstädter das VfR Simmern das Schlusslicht des TTC Wörrstadt haarscharf mit 6:4, sind nun Siebter mit 7:7 Zählern. „Es ist fraglich, ob Tobi spielen kann“, meinte Mannschaftsführer Markus Streicher im Vorfeld mit Blick auf den kranken „Zweier“ Tobias Henrich.
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