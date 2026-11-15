Der VfR Simmern hat ersatzgeschwächt mit 6:4 gegen das Schlusslicht Wörrstadt gewonnen. Ein Ersatzmann überzeugte und steuerte den entscheidenden Punkt bei.

Das war knapp: In der Tischtennis-Verbandsoberliga bezwangen die Kreisstädter das VfR Simmern das Schlusslicht des TTC Wörrstadt haarscharf mit 6:4, sind nun Siebter mit 7:7 Zählern.

„Es ist fraglich, ob Tobi spielen kann“, meinte Mannschaftsführer Markus Streicher im Vorfeld mit Blick auf den kranken „Zweier“ Tobias Henrich.