Donata Weber gelingt der Hammer-Sieg 

In der Tischtennis-Verbandsoberliga der Frauen überrascht die SG Hargesheim/Roxheim mit einem 6:4-Sieg gegen den Zweitplatzierten Kirchberg/Rhaunen. Ein krankheitsbedingter Ausfall öffnete den Weg für den Überraschungssieg.

So paradox es klingt: Den Hargesheimerinnen kam zugute, dass Hannelore Huber krankheitsbedingt nicht spielfähig war.