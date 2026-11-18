Die TTG Bingen muss sich mit anderen Teams messen, wenn sie in der Bundesliga punkten will. Gegen die beiden nationalen Top-Teams war sie chancenlos. Die Zuschauer in Bingen freuten sich aber über einen prominenten Gast.
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Dass die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in den Heimspielen gegen die Bundesliga-Spitzenteams TTC Berlin und TSV Dachau angesichts des Fehlens ihrer vor der Saison eingeplanten chinesischen Spitzenspielerin wenig ausrichten konnten, war vorhersehbar gewesen.