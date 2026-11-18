TTG Bingen ohne Satzgewinn Auftritt von Sabine Winter entschädigt für Nullnummer Gert Adolphi 18.11.2026, 11:21 Uhr

i Heimpremiere: Die Weißrussin Ulyana Miashchanskaya (rechts, im Doppel mit Karolina Mynarova) spielte erstmals vor dem Binger Publikum. Petra Steyer

Die TTG Bingen muss sich mit anderen Teams messen, wenn sie in der Bundesliga punkten will. Gegen die beiden nationalen Top-Teams war sie chancenlos. Die Zuschauer in Bingen freuten sich aber über einen prominenten Gast.

Dass die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in den Heimspielen gegen die Bundesliga-Spitzenteams TTC Berlin und TSV Dachau angesichts des Fehlens ihrer vor der Saison eingeplanten chinesischen Spitzenspielerin wenig ausrichten konnten, war vorhersehbar gewesen.







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