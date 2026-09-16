Es war mehr drin zum Auftakt 5:5-Doppelpack ärgert den TTC Kirn Gert Adolphi 16.09.2026, 12:49 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Viel fehlte nicht und der TTC Kirn wäre mit zwei Siegen gestartet. Am Ende musste sich das Team aber mit zwei Unentschieden zufriedengeben. Ein Lichtblick war das Debüt des Rückkehrers Tobias Haas.

Die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn überstanden ihre beiden Heimspiele zum Auftakt der Saison in der Verbandsoberliga ungeschlagen, doch Nick Grimm sah die Ergebnisse aus einer anderen Perspektive. „Wir haben zweimal nicht gewonnen“, kommentierte der Kirner Spielführer die beiden Unentschieden.







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