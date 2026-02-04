Starke Leistungen in Tunesien: Erstmals unter den besten 100 der Weltrangliste
Starke Leistungen in Tunesien
Erstmals unter den besten 100 der Weltrangliste
Das Jahr 2026 beginnt spektakulär für Emily Eigelsbach. Sie überzeugt bei Turnieren in Tunesien und erreicht in der Juniorinnen-Weltrangliste einen Meilenstein.
Lesezeit 2 Minuten
Die 17-jährige Tennisspielerin Emily Eigelsbach setzt ihre beeindruckende internationale Erfolgsserie fort. Beim ITF-J200-Turnier in Hammamet erreichte die Bad Kreuznacherin im Einzel das Halbfinale und gewann gemeinsam mit ihrer tschechischen Partnerin Pavla Sviglerova den Titel im Doppel.