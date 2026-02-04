Starke Leistungen in Tunesien Erstmals unter den besten 100 der Weltrangliste 04.02.2026, 11:08 Uhr

i Haarige Angelegenheit: Emily Eigelsbach überzeugt in Tunesien bei zwei Turnieren. Rüdiger Eigelsbach

Das Jahr 2026 beginnt spektakulär für Emily Eigelsbach. Sie überzeugt bei Turnieren in Tunesien und erreicht in der Juniorinnen-Weltrangliste einen Meilenstein.

Die 17-jährige Tennisspielerin Emily Eigelsbach setzt ihre beeindruckende internationale Erfolgsserie fort. Beim ITF-J200-Turnier in Hammamet erreichte die Bad Kreuznacherin im Einzel das Halbfinale und gewann gemeinsam mit ihrer tschechischen Partnerin Pavla Sviglerova den Titel im Doppel.







Artikel teilen

Artikel teilen