Starke Leistungen in Tunesien
Erstmals unter den besten 100 der Weltrangliste
Haarige Angelegenheit: Emily Eigelsbach überzeugt in Tunesien bei zwei Turnieren.
Das Jahr 2026 beginnt spektakulär für Emily Eigelsbach. Sie überzeugt bei Turnieren in Tunesien und erreicht in der Juniorinnen-Weltrangliste einen Meilenstein.

Die 17-jährige Tennisspielerin Emily Eigelsbach setzt ihre beeindruckende internationale Erfolgsserie fort. Beim ITF-J200-Turnier in Hammamet erreichte die Bad Kreuznacherin im Einzel das Halbfinale und gewann gemeinsam mit ihrer tschechischen Partnerin Pavla Sviglerova den Titel im Doppel.

